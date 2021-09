Líder em gestão de ativos alternativos na América Latina, o Pátria Investimentos oferece vagas de estágio para estudantes de diversas áreas. Com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito e PIPE, a empresa mantém dez escritórios em alguns dos principais centros financeiros no mundo, sendo listada na Nasdaq desde Janeiro de 2021.

Os contratados serão alocados nas unidades de negócios de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito e Public Equity, mas há chances também nas áreas de Gestão e Transformação, Sales (vendas) e Relações com Investidores.

Ao todo, são 40 oportunidades para universitários matriculados nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Marketing, Matemática, Psicologia e Relações Internacionais, com previsão de formatura entre o final do próximo de 2022 e dezembro de 2023. Além disso, a empresa exige inglês avançado ou fluente e disponibilidade para atuação no escritório em São Paulo (SP).

Esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar no universo de Private Equity, uma vez que os estagiários terão a oportunidade de aprender sobre o modelo de negócio da empresa por meio de aulas sobre cada uma das etapas de um ciclo de Private Equity, com aplicação de cases e vivências de líderes que atuam diariamente nesse meio.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar diretamente no site https://www.99jobs.com/patria-investimentos/jobs/155048-patria-academy-2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de setembro e o processo seletivo será dividido em etapas, que contemplam testes online, dinâmica online, pátria academy e entrevistas finais.

