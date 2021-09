Patrícia Poeta correu risco de morte em cirurgia: ‘Rosto desfigurado’

Patrícia Poeta correu risco de morte ao realizar um procedimento cirúrgico no início da semana. No Instagram, a apresentadora escreveu um longo desabafo e afirmou que ficou com o rosto desfigurado.

“Queridos, depois do susto, sigo o caminho pra casa pra terminar de me recuperar lá. Agora, confesso que não tem como passar por um pesadelo desses, depois de vários dias internada, e não refletir sobre tudo que vivi, nesse período. A ficha parece que vai caindo e você, claro, tentando entender melhor as coisas e o porquê de tudo aquilo”, começou Patrícia.

Foto: Reprodução | Instagram

“O fato é que, às vezes, a vida prega cada surpresa na gente. Acordei com uma leve dor de garganta, na semana passada. Tudo parecia sob controle. Estava devidamente medicada, inclusive. Mas o problema é que, em poucas horas, aquela ‘pequena inflação’, imperceptível a olho nu, já descia até quase a base do pescoço. De lá pra baixo, era risco de vida na certa. Por isso, a operação precisou ser urgente, no mesmo dia da internação”, continuou a apresentadora.

“Rosto? Ficou desfigurado. Um verdadeiro pesadelo. Bom, depois das horas de operação, outro grande desafio já se encaminhava: exercitar a paciência, a reza e o pensamento positivo… E pra que? pros próximos exames e possíveis consequências deles; pra enfrentar a dor ao engolir a própria saliva, pra tentar e não conseguir abrir a boca pra falar, comer, etc. Paciência pra reaprender certas coisas, respeitando o tempo do próprio corpo – e ainda bem abalada psicologicamente com os últimos acontecimentos intensos”, disse.