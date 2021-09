Os últimos acontecimentos de ‘A Fazenda 13’ forçaram os patrocinadores do reality show rural a pedirem a expulsão de Nego do Borel, Ele é acusado de ter estuprado e assediado a modelo Dayane Mello – entenda a polêmica clicando aqui. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do ‘UOL’.