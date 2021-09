Paysandu antecipa vaga no Grupo A com empate de Manaus – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Um dia após assumir a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu se transformou no primeiro clube da chave classificado às oitavas de finais. O time paraense foi favorecido pelo empate do Manaus por 1 a 1, em casa, diante do Ferroviário-CE pela 17.ª rodada, a penúltima da fase classificatória.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

EXCLUSIVO – COMENTÁRIOS E FICHAS TÉCNICAS DOS JOGOS !

VIRADA EM TOMBOS

No outro jogo, no interior de Minas Gerais, o Tombense fez 2 a 1 de virada no rebaixado Santa Cruz. O time mineiro tem os mesmos 27 pontos do Paysandu, porém, fica na vice-liderança pelo número de vitórias – 7 a 6.

Está virtualmente classificado, porque pode até ser igualado em pontos pelo Ferroviário-CE, quinto com 24 pontos, no entanto, tem maior saldo de gols: 9 a 3.

MANAUS VACILA

Decepcionado, o Manaus aparece em terceiro lugar com 26 pontos. Agora vai precisar de um empate contra o Paysandu, em Belém, para não depender de nenhum outro resultado.

BOTAFOGO-PB MAIS PERTO

O Botafogo-PB também deu um passo importante para chegar à próxima fase ao vencer, por 1 a 0, o Jacuipense, jogando em casa. Com 26 pontos o time paraibano ocupa a quarta posição.

De outro lado, o Jacuipense permanece na penúltima posição, com 15 pontos, e está virtualmente rebaixado ao lado do Santo Cruz (11). O time baiano vai ter que vencer na última rodada o Altos e torcer para que o Floresta perca de goleada para o Ferroviário-CE, uma vez que tem melhor saldo de gols: -3 a -9.

EMPATE NO SUL

Pelo Grupo B só aconteceu um jogo pela manhã. Ypiranga-RS e Ituano-SP, já classificados, empataram sem gols em Erechim (RS). As posições deles seguem inalteradas. O time paulista é vice-líder com 32 pontos e não pode mais alcançar o líder Novorizontino, com 36.

O Ypiranga é terceiro com 31, na frente do Criciúma, com 30 pontos, também com vaga assegurada. Estão rebaixados para a Série D: Paraná, com 13 e Oeste com sete pontos.

O REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times foram divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.