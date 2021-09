Paysandu-PA 1 x 0 Santa Cruz-PE – Segundo tempo pega fogo, mas só Papão marca – Futebol Interior

Belém, PA, 05 (AFI) – O Paysandu-PA conquistou um grande resultado neste domingo, na Curuzu. O Papão bateu o Santa Cruz-PE, por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A emoção, de fato, ficou para a etapa final, mas só os donos da casa comemoram. O gol foi de Marino.

O Paysandu se iguala ao líder do Grupo A, Manaus-AM, com 24 pontos, porém, fica atrás por conta do número de vitórias (6 a 7). O Papão ainda pode ser ultrapassado pelo Tombense-MG ou Botafogo-PB, que se enfrentam no domingo.

O Santa Cruz continua na lanterna (10°) com 11 pontos e não se aproxima do oitavo colocado Floresta-CE, que tem 16.

CONFIRA O GOL

CHANCE MESMO, NADA

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com uma leve vantagem para o Paysandu. Os donos da casa criaram mais oportunidades, porém, assim como o Santa Cruz, não levaram tamanho perigo.

O goleiro Jordan até trabalhou em chute de Marlon, no início, mas aquela grande chance não apareceu durante os 45 minutos. A principal chegada do Santa Cruz foi com o centroavante Wallace Pernambuco, de fora da área.

O Paysandu sofreu com duas lesões antes do intervalo. O volante Paulo Roberto sentiu a coxa esquerda e, aos 28, saiu para a entrada de Paulinho. Marlon até terminou o primeiro tempo, mas não retornou após lesão no joelho direito. Robinho assumiu a posição.

AÍ FICOU ANIMADO

A segunda etapa continuou parelha, só que as oportunidades se tornaram mais perigosas. O Paysandu atacou primeiro com Marino que, inacreditavelmente, desperdiçou na grande área.

O Santa Cruz respondeu. Na primeira Lucas Rodrigues exigiu a intervenção de Victor Souza. Na segunda, a bola foi á rede, porém, o árbitro assinalou impedimento no cabeceio de Pipico.

Aos 13, não teve como impedir o gol do Paysandu. O meio-campista Ruy driblou dois defensores e abriu na direita para Leandro Silva. O lateral-direito cruzou na cabeça de Marino. Ele não perderia de novo.

Os times não baixaram a guarda, mas o placar se manteve. O Santa Cruz, novamente, chegou perto de marcar com Levi. O zagueiro Denilson afastou. O Paysandu também foi em busca de ampliar a contagem. Darnlei saiu cara a cara com Jordan e finalizou em cima do goleiro, que ainda precisou de mais uma defesa. Outra oportunidade desperdiçada.

15ª RODADA

O Paysandu fecha a próxima rodada, na segunda-feira (13), contra o Ferroviário-CE, às 20 horas, na Cidade Vozão. O Santa Cruz volta a campo no sábado, às 17 horas, no Arruda, com o Altos-PI.