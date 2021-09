Paysandu-PA acerta com destaque da Série D – Futebol Interior

Belém, PA, 05 (AFI) – O Paysandu-PA reforçou o elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C. O Papão acertou a contratação do meio-campista destaque na Série D, Willian Fazendinha, do Castanhal-PA. Roberto Fonseca reclama, há algumas rodadas, da ausência de um armador e a diretoria respondeu.

O jogador tem 28 anos e já balançou as redes em quatro oportunidades na campanha invicta do Castanhal, até o momento. Willian Fazendinha, então, recebeu os holofotes e o Paysandu não perdeu tempo para negociar e contratar.

‘TIVE QUE ACATAR’

O meio-campista foi revelado no Santos-AP e, antes do Castanhal, passou pelo Independente-PA. Apesar de ser um dos grandes destaques do Japiim, a diretoria não teve muito o que fazer para segurar William. O presidente Helinho Júnior explica.

“Há uma semana o Paysandu vem tentando a contratação dele. O contrato dele tem cláusulas de que, em caso de propostas de clubes de divisões acima, pudessem estar dialogando com o nosso atleta. O ‘Fazenda’ é um atleta que tem o total respeito, fez muito ao Castanhal durante um ano e meio. Então eu tive que acatar o pedido do atleta e, desde já, agradecer e desejar boa sorte nesse novo desafio.”

CHEGA PARA GARANTIR O G4

O Paysandu espera a chegada de Willian Fazendinha para segunda-feira, um dia depois do duelo com o Santa Cruz-PE, na Curuzu, às 18 horas do domingo, pela 15ª rodada.

O Papão está na quinta colocação com 21 pontos e pode acabar a rodada, a depender do resultado de Botafogo-PB e Tombense-MG, na vice-liderança da Grupo A, atrás do Manaus-AM, que soma 24.