Paysandu-PA busca recuperação após tomar de 5 a 1 – Futebol Interior

Belém, PA, 15 (AFI) – O Paysandu-PA encerrou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C bastante decepcionado. O time sofreu uma goleada de 5 a 1, fora de casa, para o Ferrovíario-CE e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo A.

O resultado surpreendeu a todos que acompanham a competição. Tratava de um confronto direto e o Papão não perdia há quatro jogos. Dentro de campo, porém, os mandantes dominaram e atropelaram.

‘TOTALMENTE ATÍPICO’

Ruy foi o autor do único gol bicolor. O meio-campista se destacou na rodada anterior e um triunfo, ainda mais com bola na rede, poderia aumentar a confiança. Os motivos para a expectativa não se concretizar Ruy não sabe.

“Um jogo como esse é difícil você encontrar palavras para explicar. Foi um jogo totalmente atípico. Tudo aquilo que a gente planejou, que tínhamos como objetivo, não colocamos em prática. Então temos que rever onde erramos, onde pecamos para ter um resultado tão desastroso como esse, para que ele não se repita.”

RETA FINAL

Apesar do tropeço, o Paysandu continua na segunda colocação com 24 pontos. Um acima do próprio Ferroviário, que é o quinto colocado. Faltam apenas duas rodadas para o término da Primeira Fase e as quatro vagas ainda estão em aberto.

A primeira missão do Papão é contra o Altos-PI neste sábado, às 17 horas, no Albertão. A última é no sábado seguinte diante do atual líder, o Manaus-AM, na Curuzu. Ruy, por enquanto, só pensa no time piauiense e, claro, em vencer.

“Quando você veste a camisa do Paysandu, tem que sempre pensar em vitória. Vamos enfrentar como uma decisão esses últimos dois jogos, mas vamos primeiramente pensar no Altos, vamos lá em busca de vencer. Vai ser um jogo bem difícil.”

AINDA TEM BOLA PARA GASTAR?