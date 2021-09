Paysandu-PA pode contratar atacante de time da Série B – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – Na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu está atento ao mercado e pode reforçar seu time nas próximas semanas. Um dos nomes que chama a atenção da diretoria bicolor é do atacante Matheus Carvalho, do Náutico.

A diretoria do Paysandu sondou alguns dirigentes do Náutico nas últimas semanas. Perguntaram sobre condições para tirar o jogador dos Aflitos. Contudo, não houve qualquer proposta oficial pela transferência. Apenas uma sondagem sem compromisso entre os dois departamentos de futebol.

Matheus Carvalho é apenas opção no banco do Náutico, apesar de ter entrado em campo com Marcelo Chamusca.

O atacante tem 29 anos e foi revelado pelo Fluminense. Sem espaço nas Laranjeiras, ele ainda atuou por Joinville-SC e Monaco-FRA por empréstimo.

Não teve contrato rescindido no Flu e depois ainda jogou por FL Strikers-EUA, Atlético-GO, Paraná-PR, ABC-RN e por último o Náutico, onde já atua por três temporadas.

O Paysandu é o quarto colocado do Grupo A, com 21 pontos ganhos. O Papão voltará a campo no domingo para enfrentar o Santa Cruz, às 18 horas, na Curuzu, em Belém.