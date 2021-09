Paysandu-PA x Manaus-AM – Diante do líder, Gavião tenta se juntar ao rival entre os classificados do Grupo A da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 24 (AFI) – Em uma das partidas que irá movimentar as disputas da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputada de forma completa neste sábado (25), às 17h, Paysandu-PA e Manaus-AM irão se enfrentar no Estádio da Curuzu, em Belém. Com o Papão já garantido, o Gavião tenta se juntar ao rival entre os classificados do Grupo A e para isso precisa apenas de um empate.

Atualmente na terceira colocação com 26 pontos, o time manauara depende apenas de si. Em caso de derrota, será preciso torcer para que o Botafogo-PB perca para o já rebaixado Santa Cruz-PE ou que o Ferroviário-CE não vença o Floresta-CE em clássico local. Do outro lado, com 27 pontos, o Paysandu busca um bom resultado no duelo para assegurar a primeira colocação da chave, o que pode trazer vantagens para a sequência da competição.

PAYSANDU

Com um treino na tarde desta sexta-feira (25), o Paysandu fechou a preparação para encarar o Manaus. Para o duelo, o técnico Roberto Fonseca tem dois desfalques certos – o atacante Tcharlles e meia Paulo Roberto, ambos em fase de transição ainda entregues no Departamento Médico – e deve poupar os volantes Marino e Paulinho, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Rildo que estão pendurados com dois cartões amarelos, já que na segunda fase os cartões serão zerados, desde que não receba o terceiro na última rodada.

“O término dessa fase é importantíssima, não só pela classificação, mas pela qualificação também. Onde você vai, contra quem vai jogar. Lógico que não adianta estar escolhendo. Você é escolhido. Mas nós temos que fazer o nosso máximo, sempre evoluindo. Acredito que seja uma coisa automática. A manutenção desse primeiro lugar, que conquistamos jogando fora de casa, tem que ser concretizada dentro de casa. Temos nossa análise. Temos nossa performance. Estamos procurando sempre evoluir. Claro que o que erramos tentaremos sanar as falhas e erros e trabalharemos para isso. Vamos enfatizar e tentar melhorar ainda mais o que fizemos de bom dentro da competição”, disse o comandante fazendo uma análise do duelo.

MANAUS

Apesar de estar com um pé na segunda fase e depender apenas de um empate para garantir a classificação, o técnico Evaristo Piza deve mandar o Manaus a campo com força máxima. A maior novidade da delegação manauara, que viajou para Belém, é o meia Anderson Paraíba, que ficou de fora das últimas rodadas por conta de um edema na coxa. Provável titular, o volante Julio Rusch falou sobre a confiança pela classificação.

“A confiança é a mesma de sempre, não é à toa que estamos o segundo turno todo no G4. A gente construiu isso, nós não caímos de paraquedas no G4, então a confiança é a mesma de sempre. O professor Piza tem total confiança no grupo, quem entrar jogando ou no segundo tempo, vai dar conta do recado”, disse.