Paysandu-PA x Santa Cruz-PE – Raposa ‘fraca’ já era perigosa para o Papão, em alta então… – Futebol Interior

Belém, PA, 03 (AFI) – O domingo do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C começa com um duelo muito interessante. Às 18 horas, o Paysandu-PA recebe a visita, na Curuzu, do Santa Cruz-PE. A Raposa, quem diria, melhorou na reta final e se torna ainda mais complicada para o Papão, que gosta de uns deslizes.

O Paysandu abre o G4 na quarta colocação com 21 pontos. Mesma pontuação do terceiro Botafogo-PB e do vice-líder Manaus-AM. O primeiro colocado Tombense-MG está a apenas um ponto, assim como o quinto Volta Redonda.

O Santa Cruz é o lanterna (10°) com 11 pontos. A distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento e oitavo colocado, o Altos-PI, é de quatro.

ABRE O OLHO, PAPÃO

Há quatro rodadas, muitos torcedores já colocavam o Santa Cruz como um dos rebaixados à Série D, porém, a situação mudou bastante. A Raposa não perdeu nas quatro partidas e, ainda bateu o Volta Redonda, na última por 2 a 1.

Os outros duelos acabaram em igualdade com Jacuipense em 1 a 1, Ferroviário-CE em 0 a 0 e mais um triunfo, sobre o Floresta-CE por 2 a 0. Floresta, que deu trabalho e arrancou um ponto do Paysandu, no sábado.

O Papão já desperdiçou algumas oportunidades para assumir a ponta da tabela e se firmar no G4. O confronto diante do Santa Cruz, um mês atrás, poderia ser um daqueles que o Paysandu tropeça… Imagina com o Santa Cruz em alta?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Roberto Fonseca tem dois novos desfalques. O zagueiro Perema e o volante Ratinho receberam o terceiro cartão amarelo e se juntam ao lesionado Bruno Paulista. Quem ainda não está à disposição também são os reforços Allan Cardoso, José Aldo e Tcharlles.

A formação do Paysandu segue uma linha bastante sólida nas últimas partidas, porém, Roberto Fonseca pode fazer mais mudanças, além da necessária entrada de Victor Sallinas na vaga de Perema. O meio de campo sem um armador não agrada e Ruy tem chances de aparecer.

O Santa Cruz também conta com duas novidades, em relação à vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Uma é ruim. O meio-campista Tarcísio saiu lesionado e não foi liberado. A outra é boa. O lateral-direito Weriton, que foi poupado, reintegra o elenco.

A tendência é Roberto Fernandes iniciar o duelo com Vitinho na faixa central e, na defesa, Lucas Fernandes deixar a posição para Weriton, mas nada de certeza pelo lado direito.