Paysandu pode ter retorno importante para jogo contra o Ferroviário-CE – Futebol Interior

Belém, PA, 9 (AFI) – O Paysandu-PA segue sua preparação para o confronto diante do Ferroviário-CE, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E a equipe pode ter o retorno de um importante jogador para o elenco.

O atacante Rildo, destaque da campanha até aqui, voltou a trabalhar com bola. O jogador se recupera de um desconforto na coxa esquerda.

CAUTELA

Porém, o departamento médico do Papão prega cautela. A volta do jogador antes do tempo poderia significar o agravamento da lesão e um novo período de afastamento.

Existe a possibilidade de Rildo ser relacionado para o jogo da próxima segunda-feira. Tudo vai depender de como o tratamento vai evoluir.

O JOGO

O próximo compromisso do Paysandu-PA é diante do Ferroviário-CE, na segunda-feira, às 15h, fora de casa. O Papão ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 24 pontos.