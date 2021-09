Paysandu terá três desfalques no duelo de estreia da segunda fase – Futebol Interior

Belém, PA, 30 (AFI) – Embalado por duas vitórias seguidas e por ter terminado na liderança do Grupo A, o Paysandu já está em reta final de preparação para a rodada de estreia da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na manhã desta quinta-feira (30), antes de embarcar para Criciúma, onde joga no final de semana, o elenco do papão fez o último treino em solo paraense.

Na atividade, o técnico Roberto Fonseca fez um treino tático, com jogadas de bolas paradas e finalizações. Depois disso, convocou 22 jogadores para seguirem viajem. Ao todo, ele terá três desfalques certos: o volante Paulinho, o meia Ruy e o atacante Tcharlles.

O centroavante segue entregue ao Departamento Médico tratando uma fratura na região da costela. Já os outros dois estão com dores na panturrilha e com um desconforto na coxa. O restante da delegação seguiu viajem onde pega um voô do Pará até Brasília, depois desembarca em Florianópolis, onde segue de ônibus até Criciúma.

A estreia na primeira fase será contra o Criciúma, fora de casa, no Heriberto Hulse, às 18h, de domingo (03). O Grupo C ainda conta com Botafogo-PB e Ituano. Os quatro times jogam em sistema de turno e returno, onde os dois primeiros colocados garantem acesso.