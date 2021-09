Pé frio? Ex-Vasco faz visita antes do jogo e Paysandu apanha de 5 a 1 na Série C – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – O Paysandu enfrentou o Ferroviário nesta quarta-feira e, antes da bola rolar, recebeu a visita de Yago Pikachu. O ex-lateral do Papão, porém, mostrou-se um grande pé frio, uma vez que o clube paraense apanhou de 5 a 1 na Cidade do Vozão no encerramento da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Mauri (2), Edson Cariús, Vitão e Thiago Aperibé marcaram os gols do Ferrão, enquanto Ruy fez o de honra do Paysandu. O resultado manteve o Ferroviário firme na briga pelo G4. O clube cearense ocupa a quinta colocação com os mesmos 23 pontos da zona de classificação, mas está fora por causa do saldo de gols (5 a 3). O Ferrão, aliás, está a um ponto do vice-líder Paysandu e a dois da liderança do Grupo B.

Yago Pikachu, hoje, defende o Fortaleza e levou uma camisa tricolor aos representantes do Paysandu. Em troca, ganhou uma camisa bicolor das mãos do presidente Maurício Ettinger. Pikachu surgiu no Paysandu em 2012 e, ao longo de quatro anos, fez 62 gols em 213 jogos. Antes de ir ao Fortaleza, passou pelo Vasco com 32 gols em 248 jogos. No Fortaleza são oito gols em 33 partidas.