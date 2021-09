Peça importante do Manaus-AM deve retornar na próxima rodada – Futebol Interior

Manaus, AM, 14 (AFI) – O possível problema para a reta final do Manaus-AM no Campeonato Brasileiro Série C deixou de existir. O meio-campista Anderson Paraíba, que foi poupado no empate em 0 a 0 com o Botafogo-PB, passou por exames e apresentou só um edema leve.

O jogador atuou em 13 das 16 partidas na competição e se tornou peça importante no elenco do Gavião, apesar de ter apenas um gol feito. A tendência é que Anderson Paraíba já retorne para a próxima rodada.

SEM PREOCUPAÇÃO PARA EVARISTO

O meio-campista não treinou com o grupo na reapresentação do Manaus e indicou uma ausência, mas o vice-presidente do Departamento Médico, Lucas Mitoso, garantiu a disponibilidade.

Anderson Paraíba foi substituído pelo recém-contratado Daniel Costa, que não foi bem no duelo e deixou a desejar na reestreia. Faltam apenas duas partidas para o término da Primeira Fase e não há mais brecha para tropeços. Evaristo Piza precisa do atleta.

CUIDADO

O líder do Grupo A Manaus volta a campo neste domingo, na Colina, contra o Ferrovíario-CE, às 16 horas. O adversário, inclusive, é o primeiro fora do G4, porém, com 23 pontos, está a somente dois do Gavião.

