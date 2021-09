Pedro Carvalho retorna ao Brasil com o marido após temporada em Portugal

Depois de uma longa temporada em Portugal, onde ficou por pouco mais de um ano, Pedro Carvalho acaba de retornar ao Brasil, na companhia do marido, o advogado João Henrique Simonetti. Na tarde de quinta-feira (23), o casal foi fotografado deixando uma academia na Barra, na Zona Oeste do Rio, onde vivem. Antes, eles já tinham matado a saudade de amigos com um almoço no mesmo bairro.