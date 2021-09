Peeling orgânico: conheça o procedimento natural que promete transformar a pele

A pele do rosto é um dos principais focos quando o assunto é estética. Isso acontece porque a face é uma das áreas mais expostas do corpo humano e, também, um dos primeiros aspectos que captam a atenção das pessoas.

De acordo com Daniela Lopez, graduada em Estética e Cosmetologia, existem diversas queixas quando se fala na aparência da pele do rosto. “É difícil encontrar quem não queira melhorar algo na face. As principais reclamações estão relacionadas às linhas de expressão, às manchas causadas pela exposição ao Sol, às olheiras e às cicatrizes, que, muitas vezes, são o resultado da acne”, explica.

As técnicas de skincare têm sido cada vez mais discutidas na imprensa e nas redes sociais. Existem diversos cuidados diários que podem garantir não somente a beleza da pele do rosto, mas também sua saúde.

“Os cuidados com a pele envolvem diversos processos e produtos. Entretanto, destaco a importância dos peelings, que podem ser tanto químicos quanto físicos. As indicações dependem das necessidades do indivíduo e, também, de seu tipo de pele, mas, no geral, o procedimento é considerado um pouco invasivo”, pontua a especialista em estética.