Pega Pega: Antônia revela histórico de Júlio para comerciante e leva lição de moral

Em Pega Pega, ainda com as emoções à flor da pele, Antônia (Vanessa Giácomo) tentará alertar Rômulo (Aramis Trindade) sobre a honestidade duvidosa de Júlio (Thiago Martins), ao vê-lo trabalhar como garçom no quiosque do comerciante. Acontece que o chefe do filho de Arlete (Elizabeth Savala) não gostará do aviso e dará uma bela lição de moral na agente. As cenas estão previstar para irem ao ar neste sábado (18).