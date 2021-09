Pega Pega: Arlete é atropelada após entregar esquema

Uma reviravolta inesperada acontecerá nos próximos capítulos de “Pega Pega”. Arlete (Elizabeth Savalla) vai colocar a boca no trombone e revelar toda a farsa envolvendo uma mentira do passado.

A mãe de Júlio (Thiago Martins), vai confessar que Athaíde (Reginaldo Faria) foi o responsável por alterar as provas do acidente da esposa de Eric (Mateus Solano). Ela que também participou do crime, vai sofrer as consequências após a revelação quando Lígia (Angela Vieira) contratar um bandido para matá-la.

No passado, Arlete trabalhava em um centro de perícia e aceitou propina para trocar o laudo do acidente de Mirella (Marina Rigueira). Na época ela precisou do dinheiro para pagar uma cirurgia para seu filho. A mãe do garçom guardou documentos originais que comprovam a falcatrua.

Na tentativa de tirar do jogo a poderosa testemunha, o bandido contratado por Lígia tenta atropelar a taxista que no momento estará ao telefone. O carro, em alta velocidade, lhe acerta de raspão.

“Alguém tentou me atropelar”, dirá caída no chão.