Pega-Pega: Epírito de pegadora encarna em Maria Pia e jovem surge irreconhecível

Maria Pia (Mariana Santos) surpreenderá os telespectadores de ‘Pega-Pega’. É que a vilã retornará ao Brasil com um visual completamente novo, que deixará até mesmo Malagueta (Marcelo Serrado) babando.

A vilã dará de cara com Eric (Mateus Solano) e celebrará o desconforto de Luiza (Camila Queiroz) com a nova aparência. “Já cheguei causando! Eu quero que se dane, mas não posso dar bandeira. Não quero que o Eric desconfie que eu estou preocupadíssima com o casamento dele”, falará.

Malagueta roubará um beijo de Maria Pia, mas logo levará um fora. “Amanhã, eu acordo cedo. Tenho academia, nutricionista, esteticista. Tudo antes de ir pra empresa. Vida de gente magra é dureza. Você não tava sempre reclamando que eu não me cuidava. Então, tô me cuidando”, dirá a assessora.