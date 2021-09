Pega Pega: Malagueta encontra provas da morte de Mirella

A novela das 7 da Globo, Pega Pega, terá fortes emoções para Arlete (Elizabeth Savala) após Malagueta (Marcelo Serrado) encontrar as provas do acidente de Mirella (Marina Rigueira) em seu chapéu. As cenas estão previstas para a próxima terça-feira (14).

Assim que o concierge do Carioca Palace vê que as provas do acidente de Mirella no acessório, ele não perderá a oportunidade de chantagiar a taxista: “Deve valer uma boa grana”.

O chapéu passou por Madalena (Virigina Rosa), Maria Pia (Mariana Santos) e chegará nas mãos e cabeça de Mônica (Julia Lund), que sentirá algo estranho.

“Eu amei esse chapéu”, falará a mulher de Evandro (Paulo Vilhena), que ao colocar o acessório, dirá: “Alguma coisa me arranhou. Tem um remendo nesse forro”. “Me dá isso aqui, eu vou levar uma bronca por sua causa”, implorará Malagueta.

Mônica encontrará uma carta de dentro do adereço: “Deve ser por isso aqui que a tal mulher está louca atrás do chapéu”. O ladrão do roubo do hotel pegará papel. “Caramba, isso aqui foi tirado de alguma investigação policial. Só pode ser”, pensará.

“Será que isso vale dinheiro?”, perguntará a ruiva. “Se colocaram as fotos e documentos escondidos dentro de um chapéu, é porque não querem que isso venha à tona. Deve valer uma boa grana para recuperar isso aqui”, responderá o concierge.

Mônica dirá que necessita de dinheiro para sumir do mapa e que a chantagem poderia ser uma verdadeira ajuda: “Vou entregar o chapéu para a amiga da sua amiga sem o que está aí dentro e eu digo que para ter de volta, só me pagando uma grana”.