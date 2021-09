Pega Pega: Pedrinho recebe envelopes com dólares dos funcionários; saiba quais

Em Pega Pega, novela das sete da Globo, a atitude de alguns funcionários do Carioca Palace deixará Pedrinho (Marcos Caruso) boquiaberto. Grande parte dos presenteados por Sandra Helena (Nanda Costa) com os dólares do roubo do hotel, devolverão o dinheiro do avô de Luisa (Camila Queiroz). As cenas estão previstas para irem ao ar no próximo sábado (25).