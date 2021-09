Pega Pega: Sabine arma plano maligno contra Eric e se junta a Malagueta para executá-lo

Em Pega Pega, Sabine (Irene Ravache) provará mais uma vez que vale tudo em nome da ambição. A megera não vê a hora de se livrar de Eric (Mateus Solano) e ser a única no controle da empresa, para isso, se juntará a Malagueta (Marcelo Serrado) para tramar contra o ricaço.

A mãe de Dom (David Junior) conversará a sós com o ladrão do Carioca Palace, após ele ter mostrado as provas adulteradas do acidente de Mirella (Marina Rigueira). A manipuladora perguntará sobre as brechas encontradas pelo ex-concierge no contrato de sociedade dela com o marido de Luiza (Camila Queiroz). “Como é que eu faço para ter o controle total da empresa?”, questionará. Malagueta ficará animado e disparará: “O que eu descobri… Você vai continuar mandando no escritório de Genebra e ainda abocanhar o escritório do Brasil”.

A empresária ficará bastante curiosa com as revelações do assessor. “Sabine, eu descobri que tudo relacionado ao escritório é da Bebeth, por ter ficado com o que era da mãe”, dirá o golpista.

“Isso, porque a Mirella e o Eric eram casados com separação total de bens. O patrimônio do Eric vem todo da família dele, que hoje já é não grande coisa, uma vez que ele torrou quase tudo na reforma do hotel”, debochará a empresária.

Não demorará muito até Malagueta mostrar as garras do seu plano.

“Mas se o Eric está à frente da empresa por ser o responsável pela filha, certo…”, especulará, sem inocência alguma. A madame concordará, mas não compreenderá bem o objetivo dele.

“E se acontecer alguma coisa que afaste o Eric [da empresa]? Sem ele, a tutora da Bebeth é você, que é a única parente. A madrinha da garota”, apontará o ladrão. “E para ter o controle total da empresa, eu tenho que ter a guarda da Bebeth… Vítor, eu tenho medo de você”, responderá a ex-namorada de Pedrinho (Marcos Caruso), que explicará que não é parente da garota.

“Eu apenas fui casada com o avô da menina, e afastar o Eric da Bebeth para que eu possa ter a guarda para me tornar dona da empresa… Isso não vai ser nada fácil”, dirá Sabine.

“Quem disse que a gente está falando de um afastamento entre pai e filha, assim de uma briga ou desentendimento?”, questionará Malagueta. Sem dó, nem piedade, ela afirmará: “Teria que mostrar que o Eric não tem competência ou condições para cuidar dela. Se ele fosse preso, por exemplo”.

“Você está falando de a gente usar as provas do acidente da Mirella?”, sugerirá o assessor. “Se essas provas desaparecessem com o Eric, ele estaria encrencado, porque mostraria que ele trocou as provas durante o processo. E ali diz que os fios do freio foram cortados”, observará a ricaça.

“Você está pensando em incriminá-lo?”, perguntará o malvado. “Você? Não, nós. Eu não estou nisso sozinha. Se algo for feito contra o Eric, nós vamos fazer juntos”. O vilão, entretanto, não topará participar desse plano por não querer se envolver com a polícia.