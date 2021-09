Peixe para almoço: aprenda receita maravilhosa de empanados do mar

Nada melhor do que comer peixe na sexta-feira, né?! A receita de empanados do mar ensina como fazer um filé empanado incrível, ideal para comer junto à uma comidinha baiana. O passo a passo, dado pela Nestlé, é super rápido de fazer – ficando pronto em apenas 40 minutos -, rende 25 porções e conta com um preparo bastante simples. Confira:

Receita de Empanados do Mar