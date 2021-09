Pelas oitavas, Uberlândia vence Joinville e derruba o último invicto – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – O equilíbrio marcou os quatro jogos disputados neste domingo à tarde pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Foram dois empates e duas vitórias por 1 a 0. Um deles a do Uberlândia sobre o Joinville, último clube a perder a campanha invicta dentro da competição. Esta fase começou sábado e vai ter os jogos de volta no próximo fim de semana.

PARQUE DO SABIÁ

No Parque do Sabiá, no triângulo mineiro, o Uberlândia superou o Joinville pela contagem mínima. Agora na volta pode até empatar para chegar as quartas e ficar entre os oito melhores desta temporada. O time catarinense precisa vencer por dois gols de diferença, ou então, ganhar por 1 a 0 e decidir a vaga nos pênaltis.

A situação é parecida para o América-RN que fez 1 a 0 em cima do Moto Club-MA na Arena das Dunas, em Natal (RN). O time potiguar jogará pelo empate na volta em São Luis (MA). O time maranhense precisará vencer por dois gols de diferença ou por um gol e levar a definição para os pênaltis.

DOIS EMPATES

Cianorte-PR e Aparecidense-GO empataram sem gols no Paraná, enquanto em Piripiri, no Piauí, 4 de Julho e ABC empataram por 1 a 1. Quem vencer no segundo jogo ficará com a vaga. Em caso de novo empate, a definição vai acontecer na cobrança de pênaltis.

MATA-MATA

Todas as fases serão disputadas pelo sistema mata-mata, em dois jogos e sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que definirá os quatro acessos à Série C em 2022.

