Pelé segue internado após exames de rotina apontarem problemas de saúde

Pelé, de 80 anos, foi internado na última terça-feira (31), para realizar exames de rotina, que foram adiados em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia da internação, as redes sociais do ex-jogador informaram que ele estava “muito bem de saúde”.