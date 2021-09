Pelé segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein

O “rei” Pelé, de 80 anos, segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico do ex-jogador de futebol, a recuperação tem sido satisfatória.

Pelé fez a retirada de um tumor no cólon direito, há quatro dias. “Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, afirmou Pelé em nota, na última segunda (6).