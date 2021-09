Penarol-AM 1 x 0 4 de Julho-PI – Com de Wallace no segundo tempo, Leão joga pelo empate para se classificar – Futebol Interior

Itacoatiara, AM, 12 (AFI) – Na tarde de domingo, aconteceu mais um duelo da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Penarol e 4 de Julho se enfrentaram e a vitória ficou para os donos das casa pelo placar de 1 a 0. A partida começou às 16h no Estádio Floro de Mendonça.

O Penarol se classificou em terceiro lugar no Grupo A1, com 24 pontos. Enquanto que o 4 de Julho foi o vice-líder no Grupo A2, com a mesma pontuação.

O JOGO

O Penarol começou melhor a partida. Os mandantes tiveram pelo menos três boas chances no primeiro tempo, mas não foram aproveitadas. Grande “culpado” disso é o goleiro Jasilson, autor de grandes defesas. A equipe piauiense equilibrou o jogo após a parada técnica, na marca de 31 minutos, e chegou umas duas vezes com perigo.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o 4 de Julho chegou logo com um minuto de jogo. Jânio Daniel pediu pênalti após jogada dentro da área, mas o juiz não assinalou nada. Porém, na sequência, o Leão tratou de abrir o placar. Atacante roubou a bola de Rômulo, avançou e bateu na saída do goleiro Jailson.

Atrás no placar, o Colorado se viu obrigado a ir para cima. Jânio Daniel, aos 13, e Edy, aos 16, em cobrança rasteira de falta, quase empataram o jogo. O Penarol respondia em contra-ataques. Diego Vitor recebeu na área, mas bate forte, por cima do gol. Aos 39, os visitantes tiveram a melhor oportunidade do segundo tempo. Vieira recebeu um bom cruzamento e, sozinho, bateu fraco nas mãos do goleiro.

PRÓXIMA PARTIDA

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, no mesmo horário. Caso haja novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.