Peñarol-URU 1 x 2 Athletico – Furacão vence com lei do ex e coloca um pé na final da Sul-Americana – Futebol Interior

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Com direito a dois golaços, o Athletico colocou um pé na final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Peñarol por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, em pleno estádio Campeón del Sigro. O time paranaense foi fatal quando chegou no ataque e levou um grande resultado para Curitiba.

Com o resultado, o Athletico poderá perder pelo placar mínimo, no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, para sair com a vitória. O vencedor enfrentará quem passar do jogo entre Red Bull Bragantino e Libertad. O time paulista venceu em casa por 2 a 0.

Peñarol e Athletico já haviam se enfrentado em outras quatro oportunidades, com três vitórias do time paranaense e apenas uma derrota. A vantagem aumentou após o duelo desta quinta-feira.

UM PARA CADA LADO

Sem Paulo Autuori, suspenso, o Athletico teve Bruno Lazaroni como treinador e o que se viu em campo foi um time com ‘fome de bola’. O resultado foi a lei do ex logo no minuto inicial. O time paranaense pressionou a saída de bola do adversário, e viu Marcinho deixar com Nikão. O meia cruzou, Bissoli desviou e Terans, de bicicleta, mandou para o fundo das redes.

Athletico derrota o Peñarol

O Athletico seguiu atacante e perdeu boas oportunidades de fazer o segundo, melhor para o Peñarol, que se recuperou e chegou ao empate aos 21 minutos. Facundo Torres recebeu pela esquerda e contou com um escorregão de Richard para fazer a bola chegar em Álvarez Martínez.O atacante, meio atrapalhado, deixou o seu.

O time paranaense se abateu e recuou, muito pela pressão imposta pelo Peñarol. A equipe uruguaia amassou o Athletico, que se segurou e conseguiu levar o empate para o intervalo.

VITÓRIA DO FURACÃO

O Athletico voltou para o segundo tempo mais ligado, conseguiu controlar o jogo, mas sofreu para levar a bola até o ataque. Apesar de não ameaçar o gol de Santos, o Peñarol também não deixava o time paranaense pressionar, o que deixou a partida truncada, com chances remotas de gol.

Os minutos finais foram de ataque contra a defesa. O Peñarol tentou de todo jeito, mas, na melhor oportunidades, Álvarez Martínez viu Santos fazer um milagre para assegurar o triunfo do time paranaense.

Mas a estrela estava brilhando para Bruno Lazaroni. Pedro Rocha, que acabara de entrar, pegou a sobra da entrada da árae, após cobrança de falta de Nikão, e soltou a bomba para colocar o Athletico à frente do marcador. Foi o primeiro gol dele em sete jogos com a camisa rubro-negra.