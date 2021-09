Peñarol-URU x Athletico-PR – Gosto de vingança de 2018? – Futebol Interior

Curitiba, PR, 22 (AFI) – Na busca pelo bi da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR inicia nesta quinta-feira, contra o Peñarol-URU, a disputa por uma vaga na grande final. O primeiro jogo da semifinal acontece às 21h30, no Campeón del Siglio, em Montevidéu, no Uruguai.

A partida de volta está marcada para a quinta-feira da semana que vem, também às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR. O gol fora vale como critério de desempate.

Em 2018, na campanha que terminou com o inédito título, o Peñarol-URU também esteve no caminho do Athletico-PR. Na segunda fase, o time paranaense fez 2 a 0 em casa e depois 4 a 1 no Uruguai, se classificando para as oitavas de final.

TÁ PRONTO?

O Athletico-PR encerrou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para o jogo com uma atividade no CT do Caju. O time tem as voltas dos zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, além do volante Richard, que foram poupados na vitória sobre o Juventude, por 2 a 1, no último sábado, pelo Brasileirão.

Ainda sem treinador desde a saída de António Oliveira há duas semanas, o time será comandado interinamente pelo auxiliar-técnico Bruno Lazaroni, já que o diretor Paulo Autuori, que vinha exercendo tal função, está suspenso pela expulsão contra a LDU-EQU no jogo de volta das quartas de final.

“Temos que fazer um grande jogo lá no Uruguai para trazer a decisão aqui para a nossa casa. O Peñarol é um time qualificado em vários aspectos. Conta com jogadores experientes e com jovens que vêm fazendo um bom trabalho”, disse o meia Terans, que estava no Peñarol antes de se transferir para o Athletico-PR.

ADVERSÁRIO VIVE GRANDE FASE

O Peñarol-URU chega para a partida desta quinta-feira defendendo uma invencibilidade de dois meses, quando foi derrotado pelo rival Nacional-URU, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, foram seis vitórias e três empates.

Contra o Athletico-PR, o técnico Mauricio Larriera deve repetir a escalação que empatou sem gols com o Fenix-URU, na última sexta-feira, pelo Campeonato Uruguaio. A principal arma do Peñarol-URU é o jovem atacante Álvarez Martínez, que é o artilheiro da Copa Sul-Americana com nove gols.