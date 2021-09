Penedo comemora Dia da Árvore com doação de espécies nativas

DECOM PMP

O Dia da Árvore é comemorado em todo Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso.

Em Penedo não foi diferente, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e recursos Hídricos (SEMARH) distribuindo mudas de espécies nativas para a população penedense.

De acordo com Diva Mesquita, integrante da Coordenação de Educação Ambiental da SEMARH, que participou da entrega das mudas, a distribuição tem o objetivo de promover em toda cidade uma maior arborização, trazendo sobretudo mais qualidade de vida para a população penedense.

“Estamos hoje aqui distribuindo mudas de espécies nativas para contribuir com a preservação do meio ambiente em Penedo, esse é um trabalho da SEMARH em parceria com o IMA- Instituto do Meio Ambiente de Alagoas”, explicou Diva Mesquita.

Importância da árvore

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos.

As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra por diversos motivos, principalmente por aumentar a umidade do ar, graças à evapotranspiração.

Além disso o plantio de árvores evita erosões, reduzem a temperatura ambiente, reduzem a temperatura e fornecem sombra de forma natural, se tornando um importante abrigo do sol para seres humanos e animais.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom- PMP

Fotos: Deywesson Duarte