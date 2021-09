Penúltima rodada começa com Criciúma e Paysandu podendo avançar e Paraná correndo sérios riscos de rebaixamento – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Faltando pouco para o fim da primeira fase, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputada neste final de semana, será decisiva. E, neste sábado (17) seis partidas estão marcadas para o decorrer do dia. Destaque para o Criciúma que depende apenas de suas forças para garantir a última vaga no Grupo B, para se juntar a Novorizontino, Ituano e Ypiranga-RS que já estão classificados.

Em casa, no Estádio Heriberto Hulse, às 17h, o Criciúma recebe o Mirassol, que não tem mais ambições dentro da competição e apenas irá cumprir tabela nas duas últimas rodadas. Atualmente na quarta colocação com 27 pontos, o time carvoeiro garante a classificação antecipada apenas com uma vitória simples, já que chegaria aos 30 e não poderia mais ser alcançado pelos seus adversários. O time paulista é sétimo com 19.

Paysandu só depende de suas próprias forças e pode ser o primeiro time a avançar no Grupo A

De olho nesta partida, estará Botafogo-SP e Figueirense que também ainda tem chances de classificação e se enfrentam no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, também às 17h. Ambas as equipes irão torcer por uma derrota do Criciúma no outro jogo para chegarem na última rodada com chances de avançar. O time catarinense é quinto com 27 e o Botafogo-SP é sexto com 21. Quem perder esse jogo estará eliminado.

Os outros dois jogos do Grupo B que serão disputados no sábado, provavelmente irão definir mais um rebaixado. Precisando de um verdadeiro milagre para se salvar, o Paraná visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Em penúltimo na chave com 13 pontos, o time paranaense precisará vencer os dois jogos restante, contar com duas derrotas do São José-RS e ainda tirar seis gols de saldo. Do outro lado, com 33 pontos, o time paulista está focado em terminar na liderança da primeira fase.

Já o São José-RS está focado em acabar com as chances de rebaixamento. Para isso, precisa pelo menos empatar com o lanterna Oeste-SP, fora de casa, na Arena Barueri, às 11h da manhã. Na oitava posição com 19 pontos, a equipe gaúcha chegaria aos 20 e não poderia mais ser alcançado pelo Paraná, mesmo se o adversário vencesse as duas últimas partidas.

DESTAQUES DO GRUPO A

No Grupo A, por sua vez, serão duas partidas disputadas neste sábado e desses duelos pode sair o primeiro classificado da chave, que segue bastante aberta. Na vice-liderança com 24 pontos, o Paysandu terá um duelo contra um adversário direto pela vaga, afinal visita o Altos-PI, no Estádio Albertão, às 17h. O time paraense sacramenta a classificação em caso de vitória, já o rival que está em sétimo com 21, precisa vencer para chegar a última rodada com chances de avançar.

Paraná e Figueirense tem verdadeiras decisões neste sábado (18)

Correndo por fora na briga pela classificação, o Volta Redonda-RJ que aparece em sexto com 22 irá encarar o Floresta-CE, que vive um momento totalmente diferente na competição, no Estádio Vovozão, em Fortaleza, às 15h. O time fluminense precisa vencer e ainda contar com uma combinação de resultados na última rodada para avançar. Já o rival cearense que tem 17 pontos e está em oitavo, depende apenas de suas forças para se livrar do rebaixamento. O Jacuipense-BA, primeiro time no Z2, tem 15.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.