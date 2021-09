PepsiCo abre vagas de trainee para diversas áreas

A PepsiCo está com inscrições abertas para o programa de Trainee Next Gen. São 12 vagas para as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Operações, Finanças e Vendas. Para se inscrever é necessário ter graduação concluída em curso superior há no máximo dois anos, ou seja, entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021. Os cursos tecnólogos também são aceitos.