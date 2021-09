Perdeu o MET Gala? Confira looks das famosas no principal baile beneficente americano

Nesta última segunda-feira (14), aconteceu a primeira parte de um dos maiores eventos da moda, o baile anual do Metropolitan Museum of Art, conhecido como MET Gala. O evento arrecada fundos para o Costume Institute e comemora em grande estilo a abertura da exposição deste departamento de moda do MET. Após dois anos sem o baile beneficente, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o tema de 2021 foi “In America: A Lexicon of Fashion”, em homenagem ao estilo e moda americana.

O MET Gala foi apresentado pela editora-chefe da Vogue americana, Anna Wintour. Além disso, o evento contou com as estrelas Billie Eilish, Titomthée Chalamet, Naomi Osaka e Amanda Gorman como co-apresentadores. Sobre estas participações mais do que especiais, a Vogue anunciou: “Cada um dos quatro co-apresentadores do MET abraça o fator que define o estilo americano. Eles abordam o conceito de maneiras diferentes, mas compartilham a paixão de se expressarem através de roupas que se conectam através do tema da exibição”.