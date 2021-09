‘Perdi R$ 3,6 milhões em golpe com bitcoin’

O empresário britânico Naveed Saghir, de 44 anos, viu seus milhões serem roubados após cair em um golpe dos bitcoin. Isso depois de investir muito em seus estudos, sendo mestre em Ciências da Computação e ter sua empresa no ramo instalação de home theater. As informações são da BBC.

Ele que juntou muitas economias e também já realizou investimentos lucrativos, perdeu R$ 3,6 milhões em bitcoins. Os golpistas o enganaram e rapidamente o resultado foi sentido:

“Destruí minha vida, mudei para pior e preciso alertar as pessoas: se pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa”, contou a BBC.

Mesmo tendo problemas ainda com isso, o empresário quer que a sua história sirva de lição.

“Dirijo meu negócio há 20 anos e sempre fui muito cuidadoso com o dinheiro”, contou. “Seja relacionado ao meu negócio ou à minha vida, fiz valer cada centavo. Mas tomei uma decisão errada”, lamentou.

Bitcoins e falso investimento

Saiba que o problema não foi os investimentos em bitcoins, mas a maneira como os criminosos enganaram Saghir e roubaram todas as suas economias.

O empresário foi atraído por uma propaganda de Youtube que contava sobre a possibilidade de investir em ações, o que chamou atenção e fez com que ele preenchesse um formulário. “No dia seguinte, recebi um telefonema de alguém que se apresentou como um agente de atendimento ao cliente e paguei US$ 350 (R$ 1,8 mil) para começar a investir”, contou.

Depois disso, o suposto gerente de conta entrou em contato com login e senha de um suposto site de negócios. O primeiro pagamento foi feito em maio e os valores investidos não iam bem. Os criminosos alegaram que o dinheiro perdido seria recuperado e os lucros seriam ainda maiores, o que não aconteceu.

O empresário chegou a transferir US$ 25 mil (R$ 131 mil) e 14,25 em bitcoin, aproximados US$ 690 mil (R$ 3,6 milhões). O que foi rapidamente roubado pelos criminosos, que sumiram com os valores economizados e investidos pelo empresário durante anos.

“Ainda não consigo me lembrar como eles conseguiram me enganar”, relata Naveed. “Não sei”.

Veja dicas por Lisa Forte, da empresa cibersegurança Red Goat Cyber Security, a BBC:

“Primeiro, pesquise o que quer que você faça para colocar seus ativos. Existem muitas fontes confiáveis”.

“Dois, entenda o que é bitcoin, como você deve fazer com qualquer investimento; pesquise como funciona e conheça os prós e os contras. “

“Terceiro, se alguém disser que pode usar seu investimento para obter um grande lucro em um curto espaço de tempo, é nessa hora que o alarme deve soar. Plataformas de investimento legítimas não fazem esse tipo de promessa.”