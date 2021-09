Peste Negra: conheça a verdadeira origem da pandemia

A Peste Negra, uma pandemia medieval que provavelmente foi a peste bubônica, é geralmente associada à Europa.

Isso não é surpreendente, já que matou cerca de um terço da população europeia no século XIV. No entanto, a Peste Bubônica realmente começou na Ásia e devastou muitas áreas daquele continente também.

Infelizmente, o curso da pandemia na Ásia não está tão documentado quanto na Europa – no entanto, a Peste Negra aparece em registros de toda a Ásia nas décadas de 1330 e 1340, observando que a doença espalhou terror e destruição onde quer que tenha surgido.

Origens da Peste Negra

Muitos estudiosos acreditam que a peste bubônica começou no noroeste da China, enquanto outros citam o sudoeste ou as estepes da Ásia Central.

Sabe-se que em 1331 um surto eclodiu no Império Yuan e pode ter acelerado o fim do domínio mongol sobre a China. Três anos depois, a doença matou mais de 90% da população da província de Hebei, com mortes totalizando mais de 5 milhões de pessoas.

Em 1200, a China tinha uma população total de mais de 120 milhões, mas um censo de 1393 revelou apenas 65 milhões de chineses sobreviventes. Parte da população desaparecida foi morta pela fome e turbulência na transição do governo Yuan para o Ming, mas muitos milhões morreram de peste bubônica.

De sua origem na extremidade leste da Rota da Seda , a Peste Negra percorreu as rotas comerciais para o oeste, parando em caravanas da Ásia Central e centros comerciais do Oriente Médio e, subsequentemente, infectou pessoas em toda a Ásia.

O estudioso egípcio Al-Mazriqi observou que “mais de trezentas tribos pereceram sem razão aparente em seus acampamentos de verão e inverno, durante o pastoreio de seus rebanhos e durante sua migração sazonal”. Ele afirmou que toda a Ásia estava despovoada, até a Península Coreana.

Ibn al-Wardi, um escritor sírio que mais tarde morreria de peste em 1348, registrou que a Peste Negra veio da “Terra das Trevas”, ou Ásia Central. De lá, espalhou-se para a China, Índia , Mar Cáspio e ” terra dos uzbeques ” e, de lá, para a Pérsia e o Mediterrâneo.

