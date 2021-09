PGM Penedo entrega escrituras do Programa Moradia Legal aos beneficiários

A equipe do Moradia Legal da Prefeitura de Penedo realiza a entrega das escrituras de imóveis residenciais para famílias de baixa renda inseridas no programa

DECOM PMP

Funcionários da Procuradoria Geral do Município estiveram de casa em casa dos conjuntos Dom Constantino, Monte das Oliveiras e do bairro Castro Alves para entregar, em mãos, o título de propriedade do imóvel, benefício viabilizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) e a Associação de Notários e Registradores de Alagoas (Anoreg).

No último dia 02, quarenta pessoas atendidas na 4ª etapa do Moradia Legal no município receberam as respectivas escrituras, solenidade realizada de forma restrita por conta do controle da pandemia de Covid-19.

Para concluir a entrega das escrituras do processo que beneficiou 404 famílias penedenses, a Procuradoria Geral do Município está concluindo o trabalho que é desenvolvido de forma exemplar em Penedo, segundo avaliação do TV Alagoas.

De acordo com Ana Maria Ribeiro, que integra a equipe do Moradia Legal, a entrega está acontecendo para as pessoas que não foram contempladas durante a entrega simbólica realizada no auditório da Casa de Aposentadoria.

“Muitas pessoas já receberam o documento em suas residências, passamos de porta em porta, para entregar essas escrituras e ficamos muito felizes ao ver a alegria das pessoas”, acrescenta Ana Maria, servidora pública efetiva do município.

Uma das beneficiarias que já recebeu seu documento foi Cícera Félix Moreira, residente na quadra 3, do Conjunto Monte das Oliveiras.

Ela afirma ter ficado muito feliz, sendo esse um momento há muito tempo aguardado, pois não tinha condições financeiras de pagar os custos cartoriais que asseguram a titularidade do imóvel.

Por isso ela agradece a PGM e ao Prefeito Ronaldo Lopes pela oportunidade de ter sido beneficiada pelo Moradia Legal IV.

Entregas na sede da PGM

De acordo com Ana Maria Ribeiro, devido as dificuldades encontradas com as entregas nas próprias residências, pois muitas vezes os proprietários estão trabalhando ou não estão em casa por diversos motivos, a entrega das escrituras continua disponível na sede da PGM.

Dessa forma, a equipe do Programa Moradia Legal atenderá nos dois horários, manhã e tarde, para a entrega aos beneficiários que ainda não receberam suas escrituras.

“Estaremos durante a próxima semana inteira, em tempo integral entregando as escrituras na sede da PGM, por isso pedimos as pessoas que participaram da quarta etapa do Moradia Legal que compareçam à sede do órgão para retirarem o documento de sua residência”, destacou.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP