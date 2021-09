Philco lança celular HIT P12 no Brasil; 4 câmeras e 128 GB por R$ 1.999

A Philco lançou um novo smartphone no mercado nacional, trata-se do Philco HIT P12 que chega com especificações intermediárias que incluem um conjunto de quatro câmeras traseiras além de 128 GB de armazenamento interno, por um valor sugerido de R$1.999 o aparelho já está a venda na loja oficial da Philco, confira abaixo o vídeo de apresentação do aparelho.

O aparelho conta com um processador A55 octa-core de 1.6GHz, que vem acompanhado de 4 GB de memória RAM para facilitar ao usuário o uso de seu sistema operacional, que é o Android 11.

Seu armazenamento interno é de 128 GB, possibilitando ao usuário guardar uma grande quantidade de arquivos, fotos, vídeos e aplicativos, além de possuir compatibilidade para expansão do armazenamento com o uso de um cartão micro SD de até 512 GB.

Sua tela é de 6,52 polegadas com painel IPS e resolução HD+ e possui um espaço em formato gota para a câmera frontal de 8 MP.

O conjunto de câmeras traseiro conta com quatro câmeras, sendo um sensor principal de 13 MP, além de um ultra wide de 8 MP e duas câmeras de 2 MP, uma para profundidade e outra macro.



Continua após a publicidade

O aparelho traz uma bateria de 4.000 mAh que garante uso moderado para um dia todo, ele tem um peso total de 185 gramas e traz sensor de impressão digital para desbloqueio do aparelho, contando também com desbloqueio facial pela câmera frontal.

Há também um botão na lateral esquerda do aparelho chamado pela empresa de “Botão HIT”, que pode ser configurado pelo usuário para acessar um aplicativo rapidamente. O aparelho também conta com bluetooth 4.2 e rádio FM, seu carregamento é feito via entrada USB-Cl

O Philco HIT P12 está sendo vendido por R$1.999 na loja oficial da Philco e pode ser encontrado também em revendedores oficiais por todo o Brasil, ele traz na caixa além do smartphone, um cabo USB-C e a tomada para carregamento, manuais, chave de abertura da bandeja SIM, uma película protetora, case de plástico e um fone de ouvido.

Fonte: Philco