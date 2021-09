Pilar sequestra a irmã em ‘Nos Tempos do Imperador’; entenda

A segunda fase da novela ‘Nos Tempos do Imperador’ promete fortes emoções. Nos próximos capítulos, a recém-formada médica, Pilar (Gabriela Medvedovski), vai sequestrar a irmã, Dolores (Daphne Bozaski) quando ela estiver indo ao casamento de Tonico (Alexandro Nero). As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’.