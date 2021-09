Pingo comanda o São José-RS na vitória que livrou o time do rebaixamento – Futebol Interior

São José, RS, 20 (AFI) – A Série C do Brasileiro teve a 17ª rodada encerrada neste final de semana, sendo que no Grupo B já foram definidos os classificados para a próxima fase: Novorizontino, Ituano, Ypiranga e Criciúma. Também definidos os clubes rebaixados, Oeste-SP, Santa Cruz-PE e Paraná Clube, restando mais um clube para disputa da Série D de 2022.

O São José-RS, do técnico Pingo, conquistou mais uma vitória fora de casa ao vencer o Oeste-SP por 1 a 0 e manteve sua equipe na Série C do Brasileiro de 2022.

O JOGO

Havia goleado o Mirassol por 5 a 2 na 15ª rodada, o Zequinha abriu o marcador logo aos dez minutos de jogo com Bruno Mota de cabeça, já no segundo tempo o time gaúcho teve mais duas oportunidades de sair com placar maior, Lenilson aos 18 minutos perdeu de cabeça e aos 27 Bruno Mota na frente do goleiro Fernando Henrique quer fez um milagre.

VITÓRIA VALORIZADA

Com o resultado o São José se manteve na Série C do Brasileiro de 2022 e a vitória sobre o Oeste que já estava rebaixado, o Paraná Clube também caiu para Série D do Brasileiro da próxima temporada o técnico Pingo valorizou muito a vitória da sua equipe, pois enfrentou um time que não tinha mais compromisso nenhum na competição.

“Sabíamos dos riscos deste jogo, de ter um adversário sem compromisso que estaria propondo um jogo franco, mas fomos superiores, soubemos neutralizar o adversário e fizemos 1×0 como poderíamos ter saído com placar mais pelas oportunidades criada”, disse técnico Pingo.

PARA FECHAR O CAMPEONATO

Com 22 pontos ganhos e na 6ª posição, o Zequinha encerra sua participação no sábado (25), no Estádio Passo d’ Areia, quando vai receber o Ypiranga, já classificado para próxima fase do Brasileiro da Série C.