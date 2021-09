Pintado promete Chapecoense mais ousada para aproveitar sequência em casa – Futebol Interior

Chapecó, SC, 09 (AFI) – Em situação bastante delicada no Brasileirão, a Chapecoense espera aproveitar a sequência de jogos que tem como mandante no início do segundo turno para esboçar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Para conseguir os resultados na Arena Condá, o técnico Pintado prometeu uma equipe mais ousada em campo e por isso a tendência é que mudanças sejam feitas no time titular.

“Jogar em casa é importante, mas o campeonato mostra que atuar em casa faz o time ter que arriscar mais. Iremos fazer isso, pois precisamos buscar a vitória. Ainda não vencemos e isso é incômodo para nós, seria uma situação menos pesada caso tivéssemos vencido”, disse Pintado.

Neste sábado, a Chapecoense vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino na abertura do returno. Depois, o time recebe o Palmeiras, sai para jogar contra o Ceará e enfrenta São Paulo e Atlético-MG na Arena Condá.

Único time que ainda não venceu no Brasileirão, a Chapecoense é apontada como virtual rebaixada à Série B. São apenas sete pontos em 19 jogos e a lanterna do campeonato.