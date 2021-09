Piora da crise hídrica levou governo a pedir estudo sobre retorno do horário de verão

Dois anos após ser encerrado no Brasil, o horário de verão pode retornar para a vida dos brasileiros. O motivo é a extensa crise hídrica enfrentada pelo país que está afetando as usinas hidrelétricas, deixando-as sem água nos seus reservatórios e afetando a produção de energia. A medida foi extinguida em 2019 pelo governo Bolsonaro após 88 de uso.

O Ministério de Minas e Energias (MME) pediu que o órgão de direito privado Operador do Novo Sistema Elétrico (ONS), que fica sob a fiscalização da Aneel, realizesse um novo estudo sobre a aplicação do horário de verão no Brasil. O motivo da requisição, de acordo com o Ministério, é a custosa crise hídrica que enfrenta o Brasil.

O resultado do estudo divulgado pela ONS foi de que o retorno do horário de verão não trará mudanças para a economiza de energia no país, manterá o consumo no mesmo patamar. Mas ainda assim, haverá uma audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados no dia 22 de setembro, próxima quarta-feira, para discutir o impacto positivo do horário de verão no setor de turismo e na economia (dessa vez financeira) do Brasil. Segundo os empresários do setor, a prática aumenta o consumo nos estabelecimentos de lazer, como bares e restaurantes. Como esses empresários foram muito afetados pela pandemia, a medida viria em um ótimo momento para auxiliar na recuperação.



Fonte: Dragos Gontariu/Unsplash

Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), diz que o horário de verão, que dá uma hora a mais de luminosidade ao dia, sempre trouxe um aumento de consumo dos clientes nos estabelecimentos. Esse papel da medida é sentindo também em outros setores, como comércio e shopping. O governo do estado de Santa Catarina, onde o turismo ainda é uma grande fonte de renda no verão, já se posicionou a favor da volta do horário de verão.

A principal crítica contra a implementação da medida é que ela afeta o relógio biológico do ser humano, já que o que se ganha de luz no fim do dia, se perde na manhã. A adaptação é mais difícil que um jet lag (efeito de viajar para outro fuso horário) pois dura por mais tempo. Adolescentes e crianças são mais afetadas por isso do que adultos.

O horário de verão surgiu no Brasil em 1933, durante o governo de Getúlio Vargas. De 1985 até 2007 ele foi realizado sem data fixa, o que prejudicava setores de tecnologia que precisavam adequar horários. Em 2008, por decreto, o governo Lula fixou as datas da medida. Em abril de 2019, também por decreto, Bolsonaro extinguiu a prática no país.

Fonte: G1, iG, G1