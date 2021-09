Pirelli abre matrículas para programa de estágio 2022

A Pirelli, empresa de pneus, abriu as inscrições para seu Programa de Estágio 2022. Ao todo, são 45 vagas que passam por cargos em áreas como administração, engenharia, logística, recursos humanos, entre outras. As vagas de estágio são, em sua maioria, para São Paulo, mas contemplam também outras cidades do Estado, como Barueri, Campinas e Santo André, além de Feira de Santana, na Bahia.

Os candidatos farão testes e dinâmicas em plataformas de inteligência artificial, além de bate-papos com gestores como parte do processo seletivo. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro pelo site da empresa. Os selecionados passarão pelas primeiras fases do processo ainda este ano e com início efetivo em janeiro de 2022. As informações são da JC Concursos.