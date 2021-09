Em busca de novos talentos para diversas áreas, a Pirelli oferece mais de 40 vagas de estágio para estudantes do ensino superior. Atualmente, a fabricante de pneus tem chances para São Paulo (SP), Barueri (SP), Campinas (SP), Santo André (SP) e Feira de Santana (BA).

Os contratados poderão atuar nos departamentos de administração, engenharia, logística, recursos humanos, entre outras. Assim, para se candidatar é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior (Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura) ou técnico, com disponibilidade para estagiar entre um e dois anos.

Os contratados receberão bolsa auxílio que varia entre R$ 737 e R$ 1.869,84, a depender do semestre. Além disso, eles terão direito a um pacote de benefícios, que contempla vale refeição ou refeitório no local, auxílio transporte ou fretado, convênio médico, seguro de vida, desconto em pneus, acesso ao GymPass, assinatura Clube Premium, cesta de natal e acesso ao PAP.

O Programa de Estágio da Pirelli é uma oportunidade para quem deseja se desenvolver e aplicar o conteúdo aprendido em sala de aula. Ainda, a empresa garante que os novos talentos compartilhem seus pontos de vista e pensamentos diferentes, permitindo a inovação e fomentando a sustentabilidade do negócio, bem como o desenvolvimento pessoal e profissional.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever diretamente pelo site www.estagiopirelli.com.br. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, período no qual a Pirelli divulgará em seus canais oficiais uma série de vídeos gravados com os estagiários da empresa. A ideia é entender como é o trabalho dentro da Pirelli e quão desafiador e motivante é estar na companhia.

O processo seletivo será dividido em etapas, que contemplam testes e dinâmicas em plataformas de inteligência artificial, além de bate-papos com gestores. A expectativa é de que os novos talentos iniciem sua carreira na empresa em janeiro de 2022.