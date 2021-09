Pix: a ferramenta de pagamentos do Banco Central

Banco Central do Brasil e o Pix

Conforme definição do BC, o Banco Central do Brasil, o Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. Sendo assim, o meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia, por isso, é prático, rápido e seguro.

Dessa forma, o Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Você Pode Gostar Também:

Pix Saque e Pix Troco

O Pix Saque e o Pix Troco estão em andamento. Sendo assim, o BC informa que para dar ao consumidor a opção de obtenção de dinheiro em espécie diretamente do lojista e para facilitar a gestão de numerário dos estabelecimentos, foram criadas essas opções.

Iniciador de pagamentos no PiX

Conforme informa o BC, o iniciador como nova modalidade de participação no Pix, agrega ainda mais competição ao arranjo. Além disso, aumenta a possibilidade de instituições detentoras de conta transacional que sejam autorizadas pelo BC e certificadas no Open Banking, oferecerem o serviço de iniciação no Pix.

Iniciação com chave, inserção manual 30/08/21;

Bem como, iniciação direta pelo iniciador: 30/09/21;

Iniciação pela leitura de QR Code e agendamento: 01/11/2021.

Transações realizadas pelo Pix

Assim sendo, de forma geral, qualquer transação de pagamento pode ser feita por Pix, independentemente de suas características, como valor, característica do recebedor, característica do bem ou serviço comprado, horário, etc.

Assim, podem ser realizadas transferências entre pessoas, pagamento de taxas e impostos, compra de bens ou serviços, inclusive no comércio eletrônico, pagamento de fornecedores e qualquer outra transação podem ser feitas por meio do Pix. Certamente a única condição para que a operação se concretize é que o recebedor aceite o Pix.

Quem pode ofertar o Pix?

O BC informa que as instituições financeiras (IFs) e instituições de pagamento (IPs), incluindo fintechs, podem ofertar o Pix aos seus clientes. Entretanto, algumas dessas instituições terão que ofertar de forma obrigatória. São elas: IFs ou IPs autorizadas pelo BC com mais de 500 mil contas ativas (considerando contas de depósito à vista, conta de depósito de poupança e conta de pagamento pré-paga).

Melhorias na ferramenta

O Pix é uma inovação do BC que ainda receberá muitas melhorias. Sendo assim, acompanhe a implantação das novas funções que serão agregadas à ferramenta. Esse acompanhamento oficialmente pode ser feito pelo site do Banco Central do Brasil. Entretanto, também é possível que acompanhe as novidades do Pix através do nosso portal.