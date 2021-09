Pix: potencial da ferramenta e novos produtos

Entenda o potencial do Pix, bem como, quais são os novos produtos implementados pelo Banco Central. Saiba mais!

Pix: pagamento instantâneo brasileiro

Conforme informa o Banco Central, o Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Potencial da ferramenta

Sendo assim, o BC informa que , além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix tem o potencial de:

alavancar a competitividade e a eficiência do mercado;

baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes;

incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo;

promover a inclusão financeira ; e

preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população.

Características do Pix:

O Banco Central destaca algumas características do Pix, confira quais são e os motivos pelos quais elas foram apontadas pelo BC.

Rapidez;

Disponibilidade;

Facilidade;

Gratuidade;

Segurança;

Abertura;

Versatilidade e

Integração.

Utilização do sistema

Conforme informa o próprio Banco Central, o Pix pode ser utilizado para:

transferências entre pessoas;

pagamento em estabelecimentos comerciais, incluindo lojas físicas e comércio eletrônico;

pagamento de prestadores de serviços;

pagamento entre empresas, como pagamentos de fornecedores, por exemplo;

recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, multas, entre outros (esses recolhimentos poderão ser feitos por meio do PagTesouro);

pagamento de cobranças;

pagamento de faturas de serviços públicos, como energia elétrica, telecomunicações (telefone celular, internet, TV a cabo, telefone fixo) e abastecimento de água; e

recolhimento de contribuições do FGTS e da Contribuição Social (a partir de 2021).

Pix Saque e do Pix Troco: quais são as vantagens para o comércio?

De acordo com informações oficiais, para o comércio que disponibilizar o serviço, as operações do Pix Saque e do Pix Troco representarão o recebimento de uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95 por transação, a depender da negociação com a sua instituição de relacionamento, informa o BC.

O Banco Central informa que a instituição de relacionamento do usuário sacador é quem fará o pagamento dessa tarifa. O uso do serviço será totalmente gratuito para o cliente final pessoa física até 8 operações por mês. O Pix Saque e o Pix Troco são produtos que fazem parte das melhorias do BC para o sistema de pagamentos.