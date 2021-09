PlutoTV ganha três novos canais de streaming grátis com foco em conteúdo infantil e comédia

A Pluto TV recentemente adicionou três novos canais originais para sua programação. O serviço gratuito de streaming da ViacomCBS, agora conta com novas opções de comédia, além de conteúdo e voltadas ao público infanto juvenil.

Os novos canais que agora fazem parte da grade da plataforma são: NickTeen (VC 176), Pluto TV Comedy Central (VC 510) e As Aventuras de Jackie Chan (VC 735). O canal NickTeen possui uma programação voltada ao público adolescente com séries como Clarissa, Supah Ninjas e 100 Things to Do Before High School. O canal Pluto TV Comedy Central, traz algumas das produções pagas do grupo para o serviço, sem qualquer custo. A programação irá focar em pegadinhas com câmera escondida e shows de Stand-Up, por exemplo.

Já o canal As Aventuras de Jackie Chan, exibe 24 horas por dia todos os episódios do desenho animado que recebe o mesmo nome. O título, lançado no ano 2000, recebeu cinco temporadas, com 95 capítulos no total. A Pluto TV é uma plataforma de streaming gratuita, que pode ser acessada pelo desktop do computador. Com canais originais ao vivo e títulos sob demanda, a plataforma oferece, no Brasil, mais de 50 canais, com programas, filmes e seriados.



Captura de tela do layout do serviço de streaming (Créditos: Luiz Fernando Schmidt)

Além dos novos canais, a Pluto TV conta com opções gratuitas para assistir anime, um canal específico para assistir à episódios de Naruto, além do canal Tokussatsu (VC 342) que passa 24 horas por dia os clássicos japoneses como Black Kamen Rider. Também existem diversas opções de entretenimento como o canal Tastemade Brasil (VC 556), Master Chef Brasil (VC 193), Natureza (VC 271) e inúmeras opções de canais para assistir seriados e filmes, desde alguns clássicos antigos até produções mais recentes.

Vale ressaltar que por se tratar de um serviço de streaming gratuito, para assistir ao conteúdo é necessário uma conexão com a internet. Além do acesso pelo site oficial, a Pluto TV pode ser acessada para dispositivos Android e iOS.

Fonte: Tudo Celular