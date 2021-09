Pocah curte passeio de barco com o noivo; veja fotos

Pocah e Ronan Souza curtiram muito o feriadão em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A cantora publicou nesta terça-feira (7) uma nova foto do casal fazendo passeio de barco e se declarou: “Casal bonito da p*rra”, legendou nos stories.

No feed, ela mostrou mais detalhes do biquíni escolhido para o passeio. “Quem não vê stories até pensa”, brincou. Pocah e Ronan ficaram noivos em abril, após o BBB21. O produtor musical fez o pedido ao vivo no Mais Você.