Pocah presenteia mãe com carro que ganhou no BBB e web se derrete: ‘Muita emoção’

Pocah emocionou seus seguidores na última segunda-feira (20), ao mostrar o momento em que presenteou sua mãe com o carro que ganhou no “Big Brother Brasil 21”. No vídeo postado pela funkeira, Marines Queiroz aparece bastante emocionada.

“Quem lembra do carro que eu ganhei no reality? Para mim, de nada adianta só realizar os meus sonhos, só me sinto 100% feliz quando posso realizar os sonhos de quem eu amo. Mãe, merecidamente, esse carro é seu”, escreveu a cantora na legenda.

Nos comentários os seguidores se mostraram emocionados com o vídeo. “Muita emoção”, escreveu uma fã. “Lindo de ver a felicidade dela”, pontuou outro seguidor.

Confira o momento: