“Podemos fazer mais” – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 27 (AFI) – O Campinense-PB saiu na frente do Guarany-CE pela fase de oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D. Porém, mesmo com o triunfo, o goleiro Mauro Iguatu não ficou satisfeito com o desempenho.

No jogo de volta o Campinense-PB precisa de apenas um empate para garantir vaga nas quartas de finais e ficar muito próximo do acesso para a Série C.

FALA GOLEIRÃO

Iguatu, um dos líderes do elenco, falou sobre o futebol jogado pela Raposa.

“Temos que nos comprometer mais, focar mais, para que nossa classificação venha. Não foi uma das melhores partidas que nós fizemos, nisso temos que fazer uma autocrítica. Temos que nos cobrar, porque podemos fazer mais. Mas eu confio na minha equipe, e o nosso torcedor pode continuar acreditando, pois vamos para Sobral para tentar fazer um grande jogo e ir em busca da nossa classificação”, disse ele.

O goleiro também fez um prognóstico para o jogo da volta, fora de casa.

“Será mais um grande jogo. O espírito de decisão tem que ser mantido, respeitando sempre o adversário, pois no domínio deles eles são fortes, mas nós fizemos bons jogos fora de casa ao longo nessa Série D. Acho que as melhores partidas que fizemos foram fora, então é um atrativo a mais”, afirmou.

JOGO DA VOLTA

A partida da volta do Campinense-PB contra o Guarary-CE será no próximo domingo, às 15h, no Junco. Quem passar, enfrenta o vencedor de Atlético-CE e Paragominas-PA nas quartas.