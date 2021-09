‘Poderíamos estar classificados’ – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 23 (AFI) – Enfrentar um time já rebaixado, sem aspirações, é tão positivo quanto parece? O volante do Botafogo-PB, Pablo, pensa que não. Além do adversário entrar em campo “leve”, a responsabilidade e pressão se volta totalmente ao Belo, que precisa de um triunfo para garantir a classificação.

Um empate pode ser suficiente, mas depende dos resultados de Volta Redonda-RJ e Ferroviário-CE. Ambos devem perder. Pablo, porém, não trabalha com a possibilidade de torcer contra os concorrentes, em busca da vaga à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C.

‘CABE A NÓS’

A situação já poderia estar definida. O Belo esteve no G4 durante 12 das 17 rodadas com ótimo aproveitamento, mas caiu de produção no segundo turno. O Botafogo empatou cinco vezes e perdeu uma, além de duas vitórias.

Desempenho que motiva Pablo a resolver logo e garantir o Belo na próxima fase.

“Eu acho que o maior motivador para a gente é saber que precisamos vencer, independente da situação do Santa Cruz. Precisamos fazer a nossa parte, porque já poderíamos estar classificados. Então cabe a nós agora resolver essa situação. É algo que já temos em mente.”

‘OBJETIVO É OS TRÊS PONTOS’

O Botafogo tem 26 pontos, um acima do Ferroviário e dois, do Volta Redonda-RJ. O Santa Cruz é o lanterna (10°) com apenas dois triunfos em 17 rodadas. Parece fácil, porém, Pablo tem um recado claro: ‘Nossa situação ainda não está definida”.

O duelo é no sábado (25), às 17 horas, na Arena Pernambuco.

“Acredito que temos que ter uma coisa na nossa cabeça: a situação deles já está definida, a nossa ainda não. Então é pensar a todo o momento de que precisamos para não tropeçarmos. O objetivo é conquistar os três pontos.”

